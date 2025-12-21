La demanda de atención psicológica infantil se duplica cinco años después de la pandemia

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Cinco años después de la pandemia de la covid-19, la salud mental infantojuvenil sigue siendo una de las principales preocupaciones sanitarias. La ansiedad, el estrés y otros problemas emocionales detectados después del confinamiento han incrementado de manera notable la necesidad de atención psicológica, especialmente en menores de quince años.

Según el presidente del Colegio de la Psicología de Girona, Àngel Guirado, las demandas psicológicas en esta franja de edad se han duplicado. «Este aumento, junto con una mayor demanda farmacológica, se está convirtiendo en un problema de salud comunitaria», señala. El colegio constata también un incremento de profesionales y de servicios, tanto a la atención primaria como a la comunidad.

Actualmente, el Colegio Oficial de Psicología de Girona cuenta con 1.588 colegiados, una cifra muy superior a la de hace cinco años, y este año se ha alcanzado un récord de 134 nuevas altas. Paralelamente, los psicólogos han ganado presencia a los CAPs gracias al Programa de salud mental a la atención primaria, que atendió a más de 17.000 personas en el 2021.

A pesar de estos avances, Guirado alerta de que Catalunya todavía está por debajo de la ratio europea de psicólogos por habitante y defiende reforzar las terapias psicológicas por encima de la medicalización: «Si no se trata la raíz del problema, la medicación no es suficiente».