‘Llum de la Pau’ en el Obert

La segunda y última jornada del Obert de Nadal del Centre Històric continuó ayer con las actividades, como el recibimiento de la Llum de la Pau que tuvo lugar en la avenida Blondel. La actividad, que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de una vivienda digna y segura, estuvo organizada por Agrupament Escolta i Guia Lo Manaix, con el apoyo de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya y la colaboración del IEI y la Paeria. El día comenzó con la cuarta edición de la Caminata per la Convivència, organizada por Integra Lleida, con salida desde la Seu Vella. La actividad recorrió cinco kilómetros. Asimismo, el Camarlenc ya se dejó ver en un acto en la plaza de la Font dels Tritons mientras que durante la mañana y la tarde se celebró la XX Biennal del Pessebre Català, con una muestra de dioramas y pesebres de entidades de Catalunya, organizada por la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.

El Obert también contó con un Mercat de Nadal de entidades del barrio en la calle Cavallers y un espectáculo familiar de la compañía Xip Xap en el Mercat del Pla. Asimismo, la programación incluía la actuación musical del cuarteto Immortality. Una veintena de entidades participan en esta nueva propuesta comunitaria y festival que busca llenar las calles de actividades culturales, sociales y lúdicas en el marco de las celebraciones navideñas.