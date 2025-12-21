Los leridanos “invierten” 271 millones en Lotería de Navidad en cinco años

Mañana se celebrará el sorteo más esperado del año, el de Navidad, que repartirá un total de 2.772 millones de euros. Una lotería que ha supuesto en ventas más de 271 millones de euros en los últimos cinco años en las comarcas leridanas, con una previsión de gasto de 112 euros por habitante, la más alta de Catalunya.

Ya está todo listo para uno de los días más esperados de las fiestas navideñas: el Sorteo Extraordinario de Navidad, que repartirá mañana un total de 2.772 millones de euros en premios. Lleida es una de las provincias españolas con una mayor consignación y el gasto previsto por habitante para el sorteo de este año se sitúa en los 112,17 euros, el más alto de Catalunya. Las cifras indican que, aunque hace tiempo que el Gordo no deja una lluvia de millones en las comarcas leridanas, este sorteo se mantiene como uno de los preferidos de los ciudadanos. Según los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado, en los últimos cinco años en la provincia se han superado los 271 millones de euros en ventas de la Lotería de Navidad. Este balance indica que todos los años se ha “invertido” más que el anterior, a excepción del 2020, en plena pandemia de la covid, que registró un descenso del 11,13%.

Para el sorteo de este año, Loterías y Apuestas del Estado apunta a que la consignación en la demarcación de Lleida es de 50,6 millones de euros. La previsión de las administraciones es mantener o incluso superar, aunque ligeramente, las ventas del año pasado, que fueron de más de 48,4 millones de euros. El gasto medio por habitante es uno de los más elevados del Estado debido al “efecto Sort”, por la administración de La Bruixa d’Or, cuyas ventas por internet llegan a toda la geografía española e, incluso, al extranjero.

La gran novedad de esta edición es que cuenta con 198 series, cinco más que en el sorteo de 2024. De esta forma, cada número dispone de 198 billetes distintos y, por tanto, la cifra más alta hasta la fecha. Así, ha habido más décimos a la venta y más ganadores totales. En total, se ponen a la venta 198 millones de décimos.

La suerte ha sonreído este año a Ponent y Pirineu, con diferentes premios importantes de otros sorteos y loterías. El más cuantioso llegó de la mano de la Primitiva, con más de 57,6 millones de euros a un único acertante en Tremp. La Lotería Nacional también ha dejado cantidades importantes en Torres de Segre y Lleida, así como la ONCE o la Bonoloto.

Los loteros piden aumentar la dotación de los premios

La asociación de administraciones de lotería Anapal recuerda su propuesta de aumentar la dotación del primer premio de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo como una medida para refrozar el atractivo del sorteo. “Antes permitía comprar casi dos casas mientras que hoy casi no te da ni para un piso”, aseguran. En este sentido, David Masip, responsable de la administración Rosa de Ponent de Lleida, opina que “se tendría que hacer una reestructuración para que la gente tenga la máxima recompensa posible”. Al respecto, asegura que en el sorteo del sábado de Lotería Nacional, uno de cada tres décimos tiene premio, aunque sea la devolución del dinero, mientras que en el de Navidad este promedio es de uno de cada diez. No obstante, remarca que no está de acuerdo en repercutir la subida de los premios en el precio del décimo. “No puede ser que todo vaya a costa del consumidor final”, destaca.

Otra de las reivindicaciones del sector es lograr una mayor consideración por parte de Loterías con el aumento de las comisiones que reciben los loteros. Según Anapal, de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, “la comisión baja al 4 y medio”. Por esto, piden aumentar la comisión de 90 céntimos que reciben por cada décimo vendido. “Somos la gallina de los huevos de oro del Estado, recaudamos millones y millones, por lo que se debería mejorar nuestra consideración”, asegura Masip. En el caso de Lleida, recuerda que hay muchas administraciones pequeñas, que no cuentan con los recursos suficientes para tener trabajadores, por lo que acaban haciendo, en el caso de Navidad, jornadas “maratonianas”.