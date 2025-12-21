Setenta años repartiendo suerte

La administración número 1 de Lleida, Rosa de Ponent, es una de las más emblemáticas de las comarcas leridanas. Este año cumple 70 años repartiendo suerte y su actual responsable, David Masip, explica a SEGRE los orígenes, el presente del negocio familiar y los planes para el futuro. Señala que desde 1955 está regentada por su familia, cuando su abuela, Teresa Bendicho, ganó la concesión. Antes ya existía, aunque su entonces propietaria murió sin descendencia y salió a concurso. Desde entonces, ha pasado por diferentes ubicaciones desde Lo Casino, el Teatre Principal hasta llegar a la avenida Francesc Macià, número 1, desde 1990 hasta la fecha. Fue en el Sorteo de Navidad de 1989 cuando la administración repartió uno de los premios más icónicos de su historia, un tercero, muy repartido por toda Lleida. “Es el que recordamos con más cariño, porque en aquella época, un premio de esa cantidad, más de 5.000 millones de pesetas, marcó a muchas familias, que pudieron comprarse un piso, un coche o electrodomésticos. Treinta años después, mantenemos clientes que ganamos por aquel premio”, asegura. También han repartido otros, como uno de Lotería Nacional en 2009 con cerca de 9 millones de euros.

El negocio familiar ha seguido evolucionando para adaptarse a los tiempos y la llegada de internet supuso otro cambio. Masip, que cogió las riendas de la administración en 2007, explica que hace diez años pusieron en marcha la página web. En Navidad, la venta online supone el 10%, cifra que durante el resto del año es del 6%. Otra de las novedades en la incorporación de la Inteligencia Artificial a la hora de elegir una combinación. En el caso de Euromillones, se usa en el 41,6% de las apuestas y en las de La Primitiva, en el 42,8%. Una herramienta que este año han incluido en el Sorteo de Navidad. “Está funcionando bastante bien”, remarca.