Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

¿Cuál es el premio que recuerdan con más cariño?

Sin duda el tercer premio de la Lotería de Navidad que repartimos en 1989. Todavía hay gente que nos lo recuerda y tenemos familias que se hicieron clientes en esa época.

¿Antes se celebraba de otra manera que te tocara la lotería?

Sí, era habitual salir en la foto con el cava en una mano y el décimo en la otra. Ahora se celebra de forma más discreta y la memoria popular es más efímera. Cuando das un premio, a las dos semanas ya no se acuerda nadie. Pero tenemos tradición de familias de diferentes generaciones que nos compran lotería, que siempre juegan al mismo número. De hecho, el 80% de nuestra clientela en el conjunto de año es fija, algo que en Navidad cambia.

¿Qué ha cambiado Internet?

Nos abre una puerta para dar un servicio que antes no podíamos, es muy útil pero también tenemos la competencia de Loterías. En Navidad, supone el 10% de las ventas y en el resto del año, del 6%.

¿Y la IA?

Es una manera de potenciar las ventas por internet y la última novedad es que lo hemos incorporado a la lotería de Navidad. De momento, está gustando.

¿Y las peñas?

Tuvimos la más grande de Euromillones en Lleida con más de 500 personas. La ventaja es que con una pequeña inversión puedes jugar a más apuestas. Lo que pasa es lo que tienes que compartir con el resto de participantes. Es un servicio más y tenemos jugadores ya fidelizados.

Después de 70 años, ¿hacia dónde van?

A adaptarnos a los tiempos y mantener clientes y calidad. Además, queremos contribuir al territorio, como con la colaboración de hace años para impulsar la investigación del IRBLleida, e intentar consolidar la marca Rosa de Ponent como referente en Lleida.

¿Cómo está el sector?

Tenemos buena salud porque el público nos acompaña, pero reivindicamos una mejor consideración por parte del Estado.

¿Qué número piden más este año?

Hay una locura por las terminaciones de 25, que tenemos varias y nos las han pedido bastante, ya sea por fechas de aniversarios o celebraciones personales. También están los tradicionales del 13 y el 69. Además, el número de la casa es el 00973, es un número bajito pero está haciendo gracia.

¿Han subido las ventas?

Este año han empezado antes y algunos se han quedado sin lotería, aunque la compra de última hora no falla nunca. La previsión es que mantendremos las ventas e incluso subiremos algo.