Lleida ya está en plena Navidad

Las comarcas leridanas ya celebran la Navidad por todo lo alto, a falta de escasos días para el 25 de diciembre. Una de las propuestas más esperadas en estas fechas es la tradicional representación de la obra Els pastorets, a cargo de la compañía AEM Teatre, que tuvo lugar ayer en dos pases en el Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida. Se trata de un clásico navideño dirigido por Carlos Antelo que explora las aventuras de los pastores Borrego y Carquinyoli, quienes deberán vencer a los demonios que acechan a un pueblo entero. La puesta en escena contó con la colaboración del Club Patrícia, el Grup Sardanista Montserrat y los Diables de l’Ereta. Antes, el sábado, AEM Teatre hizo el primer pase de la obra en el mismo escenario.

Paralelamente, el consell comarcal del Urgell estrenó el pasado domingo 14 de diciembre el ciclo de conciertos Veus de Nadal con la actuación de la coral Arc de Sant Martí de Sant Martí de Maldà en la iglesia Santa Maria de Vallbona de les Monges. El certamen continuó este fin de semana (ver desglose) y tiene como objetivo acercar la música coral y las tradiciones navideñas a todos los municipios de la comarca y garantizar una oferta cultural de calidad y accesible. También hubo conciertos repletos de villancicos en localidades del Pla d’Urgell como Torregrossa.

Turismo rural

En cuanto a Nochevieja, la demarcación de Lleida ya registra un 85% de ocupación en turismo rural. De hecho, ocupa actualmente la quinta posición del Estado con más ocupación, solo precedida por Barcelona y Santa Cruz de Tenerife (con un 88%), y Huelva y Murcia (86%). Por otro lado, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) data su media estatal en torno al 90 % para las fiestas navideñas que son festivos, esto es, Nochebuena y Nochevieja. No obstante, su presidente, Francisco Parra, señala que Navidad es una fiesta “familiar” y el porcentaje gira en un torno al 60 % de ocupación.