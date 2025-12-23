“Para nosotros, repartir un premio es como ganar el Gordo”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La satisfacción inundó ayer la administración número 1 de Olot, El Fesol de la Sort, tras repartir 200.000 euros de un cuarto premio con el 78.477, el mismo número agraciado en Badalona. La administración de la capital de la Garrotxa también vendió una serie. Su responsable, Alfredo Alfaro, destaca que es la tercera vez en siete años que reparte un número agraciado con el sorteo: “Para una administración dar un premio en Navidad es como ganar el Gordo”.