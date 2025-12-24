Organizan una comida navideña en Lleida para personas sin hogar con sopa de galets, ternera guisada y turrones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·legi Maristes Montserrat de Lleida acogió este martes la tradicional comida de Navidad para personas sin hogar en la que participaron unas 140 personas, que disfrutaron de un menú festivo que incluyó aperitivo, sopa de galets, ternera guisada y turrones.

La iniciativa, posible gracias a la organización conjunta de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll), el Col·legi Maristes Montserrat, el area de inclusión del ajuntament de Lleida, la Associació Agrupa’t, Fundació Jericó, Sant Joan de Déu-Terres de Lleida y Arrels Sant Ignasi, tiene como principal objetivo ofrecer a las personas en situación de exclusión social la oportunidad de disfrutar del espíritu navideño, así como dar visibilidad a la vivencia de las personas que se encuentran en situación de calle en fechas tan señaladas y promover el compromiso social.

La jornada, que arrancó con la preparación del menú y la adecuación del espacio por parte de miembros de la Fecoll y el equipo técnico de Arrels Sant Ignasi, incluyó también diversas actividades como una Batucada y un Karaoke a cargo de Sant Joan de Déu. “Es esencial ofrecer este tipo de celebraciones a personas que viven estas fechas en soledad, esta comida refleja el espíritu navideño y la colaboración entre diferentes entidades de la ciudad”, explicó Rosa Majoral, directora de Arrels Sant Ignasi.