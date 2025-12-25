Ratafía ‘escatológica’ de edición limitada

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La Navidad es tiempo de encuentros familiares y largas sobremesas que, en muchas ocasiones, culminan con algún elixir. En este contexto, la Licorera de la Segarra ha lanzado una nueva ratafía de edición limitada, ‘El Caganer’. Se trata de una propuesta singular, con una receta diferenciada de su referencia tradicional y más cercana a las que se elaboran en la Garrotxa. Aunque la hayan bautizado con el popular personaje del pesebre, su creador, Xavier Carbonell, garantizó que “está pensada para poder consumirla durante todo el año”.

El proceso de elaboración es el mismo que el de cualquier otra ratafía, con base de nueces verdes, distintas hierbas aromáticas y maceración en barricas de roble. Carbonell no quiso desvelar qué hierbas se habían añadido a la fórmula “porque la gracia es que la gente las descubra al beberla”. Aun así, destacó que se le ha dado un carácter más denso para llegar a nuevos públicos que pedían una bebida de este tipo.

‘El Caganer’ se comercializa en la tienda de Vins i Licors Carbonell, en Cervera, así como en pastelerías y otros establecimientos de la comarca, hasta agotar una producción limitada. Con este lanzamiento, la firma suma una nueva referencia, que este año también se ha ampliado con la ratafía de membrillo ‘Mai Tant’ a partir de una receta tradicional del Pallars.