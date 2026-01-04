Lleida mantiene su fidelidad al ‘tortell’

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Gremi de Forners prevé que en la demarcación de Lleida se venderán hasta el martes alrededor de 220.000 tortells de Reyes, una cifra muy similar a la registrada en los últimos años y que confirma la estabilidad del consumo de este producto tradicional. Los obradores han detectado un aumento progresivo de la demanda de alternativas adaptadas a diferentes necesidades alimentarias, como roscones veganos, sin azúcar o sin gluten. “Es una tendencia que hemos notado mucho en los últimos años. Sin embargo, el roscón tradicional está elaborado con harina de trigo”, señala Toni Frías, presidente del Gremi de Forners. Por este motivo, cuando se habla de roscones sin gluten, en realidad se trata de elaboraciones alternativas, elaboradas con mezclas especiales de harinas —como arroz, maíz o almendra— y aditivos que intentan imitar la estructura del producto original. En cuanto a los sabores, la nata continúa liderando las preferencias de los clientes, seguida de la crema y la trufa, mientras que en los últimos años han ganado protagonismo propuestas más innovadoras, como los rellenos de pistacho, que empiezan a abrirse hueco en las vitrinas de las pastelerías de Lleida.

El precio de los roscones de Reyes se sitúa este año entre los 32 y los 45 euros, una horquilla que los profesionales atribuyen al encarecimiento de algunos ingredientes básicos, como la mantequilla y los huevos. Aun así, desde el sector subrayan el esfuerzo por contener los precios y mantener la calidad del producto. Por tamaños, el formato más vendido sigue siendo el destinado a 4 u 8 comensales, que concentra la mayor parte de las ventas, aunque también se registra una demanda creciente de roscones de mayor tamaño, pensados para reuniones familiares más amplias, con capacidad para entre 12 y 14 personas. Estos incluyen pequeños regalos que se añaden a las tradicionales figuritas y habas.

Taller para niños en el Cucalòcum

Más de un centenar de niños se convirtieron ayer en pasteleros por un día y elaboraron su propio roscón en el taller organizado por el Gremi de Forners en el Cucalòcum, que hoy pone fin a su programación. Con la ayuda de profesionales, los pequeños, ataviados con gorro y delantal, fueron rellenando sus roscones para después compartirlos en familia.