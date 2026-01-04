La matriculación de motocicletas en Lleida cae un 2,9% en el 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector de la moto y los vehículos ligeros en Lleida cerró 2025 con un total de 1.838 unidades matriculadas, un 2,9 por ciento menos respecto al año anterior, según datos de Anesdor, la segunda mayor caída porcentual provincial del Estado tras Burgos (-7,1%).

En lo que se refiere solo al mes de diciembre, se registraron un total de 133 matriculaciones en la provincia, un 24,4% menos en el que mismo mes del año anterior.

En el conjunto del Estado, las matriculaciones de este tipo de vehículos crecieron un 7% en 2025 hasta las 265.200 unidades, mientras que en diciembre la caída fue del 23,5%.

Por mercados, las motocicletas cayeron en el Estado el pasado mes un 17,5% (hasta las 8.766 unidades); los ciclomotores cerraron en negativo también, con un total de 1.104 registros (un 34,5% menos).

El canal de particulares fue el único positivo tanto en motocicletas como en ciclomotores; las motocicletas crecieron un 14,2% (14.915 registros) y los ciclomotores lo hicieron en un 5,9% (1.007 unidades).

Para el secretario general de Anesdor, José María Riaño, el cierre del mes de diciembre era “esperado”, contando con el efecto que tendría el gran volumen de matriculaciones de diciembre de 2024 derivado del cambio de etapa de homologación Euro5+ que supuso un crecimiento del 75,5%.