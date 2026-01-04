Premian un belén inspirado en la plaza Roja de Moscú

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agrupació Ilerdenca de Pessebristes anunció ayer que el pesebre de la asociación Res Non Verba de Lleida se llevó el primer premio del XCI Concurs de Pessebres de Lleida de la categoría de grupos originales. Se trata del belén expuesto en esta sala cultural, en el que su autor, Josep Narcís Peiró, ha reproducido la plaza Roja de Moscú, con un pequeño pesebre acompañado de una estrella. Del conjunto, el jurado destacó la impactante maqueta de la catedral de San Basilio, que se levanta majestuosa y colorida en una lateral de la plaza Roja. El segundo premio fue para los Bastoners del Pla de l'Aigua y el Ateneu Popular por un belén que representa la cultura popular y tradicional catalana, así como la diversidad cultural de Lleida. Josep Maria Miró se llevó el tercer premio por su pesebre creado con reproducciones en 3D.