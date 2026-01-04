Los Reixos, con vocación social y cultural durante todo el año

La Associació Reis Mags de Lleida nació el 14 de febrero de 1998 como entidad aglutinadora de aquellas personas que han encarnado año tras año el papel de Sus Majestados en las cabalgatas de la capital del Segrià. Desde entonces ha centrado sus acciones en dos objetivos muy claros. Por un lado, fomentar y divulgar la tradición de los Reixos frente a otras ‘modas’ navideñas foráneas que cada vez adquieren más protagonismo en estas fechas. Y por otro, estrechar lazos con el tejido cultural de la ciudad a través de actividades sociales y comunitarias que se desarrollan a lo largo del año, más allá de la fiesta específica de la Epifanía.

Òscar Caberol, que encarnó al rey Gaspar en 2005, preside la junta directiva de la asociación desde hace cuatro años. La entidad colabora con iniciativas culturales y sociales como actos solidarios, exposiciones y concursos, sobre todo el Concurs de Dibuix dels Reis Mags, que involucra cada año a niños de toda Lleida. Y también visitas a menores en el hospital Santa Maria y el Arnau, una tradición que los Reixos mantienen desde los años 30 del siglo pasado.