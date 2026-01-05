Cucalòcum récord, con 17.000 visitantes

Partidas de ajedrez, ayer en el Cucalòcum, una de las 50 actividades lúdicas y formativas del parque. - FIRA DE LLEIDA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los salones Cucalòcum, que llegó a su 34 edición, y la 19 del Cucaesport de Lleida culminaron ayer su última jornada de apertura sumando desde el pasado 27 de diciembre un récord de visitantes, de actividades y de superficie. Cerca de 17.000 visitantes, casi dos mil más que el año pasado, disfrutaron en esta ocasión del parque de Navidad, que contó con una superfie superior a los 8.000 m2 gracias a la incorporación del Pavelló 5 –que se añadió al 3 y al 4– y que presentó una oferta de 50 actividades lúdicas, deportivas y formativas dirigidas a niños y jóvenes desde bebés hasta los 18 años.

Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, destacó que “el incremento de espacio y de la oferta lúdica, la incorporación de nuevas actividades de sensibilización social, la implicación de un gran número de entidades y la presencia de muchos visitantes de fuera de la ciudad han hecho de este Cucalòcum una edición muy especial, demostrando que este salón es necesario como espacio de ocio, de educación y de socialización para los niños y las familias de la ciudad y del entorno”.

En el ámbito solidario, destacó la presencia la Associació de Donants de Sang del Segrià que se plantea instalar un bus de donaciones la próxima edición.

También se implementaron actividades para fomentar los hábitos alimentarios saludables (se repartieron 2.000 manzanas y 2.000 mandarinas y el Gremi de Forners de les Terres de Lleida organizó talleres de elaboración de pan artesanal); para iniciarse en la educación viaria (circuito de bicicletes de la Guardia Urbana); para descubrir la naturaleza (espacio de los Agents Rurals para reconocer las huellas de la fauna salvaje); o para familiarizarse con las tradiciones (talleres de los Castellers, elaboración de tortells, carrozas de los Reis Mags o visita del Gran Camarlenc). Entre otras iniciativas que tuvieron gran éxito, el taller Aprenem a fer pa, del Gremi de Forners en colaboración con la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, reunió a unos 4.000 niños. Además, otros 120 niños participaron en el taller de tortells.

Junts pide inclusividad

La portavoz de Junts en la Paeria, Violant Cervera, reclamó mejorar la accesibilidad y las actividades inclusivas para niños con alguna discapacidad.

Una edición más inclusiva y con carácter solidario

Además del crecimiento de esta edición, el parque destacó este año por su planteamiento inclusivo y solidario y por las actividades de sensibilización social dirigidas a todos los públicos. En este sentido, destaca el aumento de oferta para jóvenes de más de 12 años, así como iniciativas como la creación de una zona-refugio para personas con trastorno del espectro autista.