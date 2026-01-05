Cuenta atrás para los Reyes Magos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gran Camarlenc finalizó su recorrido por Lleida ayer por la tarde en el Palau de la Paeria, después de visitar a lo largo de la semana todos los barrios, partidas de L’Horta, Sucs y Raimat y también el parque infantil y juvenil de Navidad Cucalòcum para que los niños puedan entregar sus cartas a Sus Majestades y hacer realidad así sus deseos de regalos para mañana, fiesta de Reyes. Los últimos en recibir la visita del Gran Camarlenc fueron ayer los barrios de Llívia, Mangraners, Balàfia y la Bordeta.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el concejal de Participación y Derechos Civiles, Roberto Pino, recibieron al emisario oficial de los Reyes Magos en la Paeria. A continuación y para finalizar su labor, el Gran Camarlenc atendió a los numerosos niños y niñas que asistieron al acto, acompañados de sus familiares, y recogió las últimas cartas antes de la llegada a Lleida de Sus Majestades hoy lunes por la tarde.

La Cabalgata de los Reyes Magos de este año por la capital del Segrià contará con un recorrido de más de 2 kilómetros y estará dividida en 8 apartados temáticos: cultura popular y tradicional, con elementos como los cabezudos, los cavallets y el Marraco; la carroza del Gran Camarlenc; el transporte de cartas y Estel; las comitivas de los tres Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar; los camiones repletos de Juguetes y Sueños; y finalmente la ‘temida’ Fàbrica de Carbó y servicios. En total, el público podrá disfrutar de una docena de carrozas con más de un centenar de artistas, además de sesenta niños y niñas de la ciudad escogidos por sorteo, sí como representantes de los Armats de la Sang y los Castellers de Lleida, que ayudarán a distribuir más de dos toneladas de caramelos libres de alérgenos.

El espectáculo comenzará a las 17.00 h en la plaza de Ramon Berenguer IV, frente a la estación de tren Lleida-Pirineus, con animación previa. Los Reyes llegarán a las 17.30 en tren e iniciarán el recorrido a las 18.00 por la rambla Ferran, avenidas Francesc Macià, Blondel y Madrid, plaza de España y regreso desde Blondel hasta el Palau de la Paeria. A lo largo de la ruta se habilitarán espacios inclusivos debidamente señalizados.

‘La Factoria dels Reixos’ roza el lleno en la Llotja

La Factoria dels Reixos de Lleida apagó ayer en la Llotja toda la maquinaria de preparación y empaquetado de los regalos que Sus Majestades repartirán esta próxima noche por las casas de los niños. El espectáculo culminó las últimas funciones de su sexta temporada, de nuevo con un gran éxito de público, cerca de 13.000 espectadores.