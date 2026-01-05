El Concurs de Pessebres de Lleida premia el belén del Col·lectiu Cultural de Cappont

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El jurado del XCI Concurs de Pessebres de Lleida, que organiza la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes dio a conocer ayer los belenes ganadores de la categoría de montajes navideños de carácter monumental.

Así, el Col·lectiu Cultural Cappont se llevó el primer premio con su pesebre monumental de 40 metros cuadrados de superficie. Se trata de un belén expuesto en la sede social de la entidad, en la avenida Doctora Castells número 22, que incluye más de 500 figuritas, muchas de ellas con movilidad.

El segundo premio de esta categoría fue para el pesebre bíblico de la asociación Reto a la Esperanza, expuesto en las instalaciones de esta entidad en la calle Alcalde Porqueres número 103. El jurado otorgó un tercer premio a la leridana Yolanda Zúcar Aguila por su espectacular belén en el barrio de Els Mangraners.

Como es habitual cada año, los premios de esta y del resto de categorías del concurso de pesebres, cuyos ganadores se están anunciando desde la semana pasada, se entregarán el el acto de clausura del Cicle de Nadal de Lleida, que este año se celebrará el próximo domingo, 11 de enero, en el Auditori Enric Granados a partir de las 11.30 horas. El acto incluirá la actuación de la Coral Maristes Montserrat con NadalRock.