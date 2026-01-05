Gran éxito del Parc de Nadal de Tàrrega

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tàrrega cerró ayer con un gran éxito la 39 edición del Parc de Nadal y la segunda del Dindifest. Durante siete jornadas, miles de personas visitaron los dos salones lúdicos y educativos en los pabellones del Parc Esportiu. El ayuntamiento ofreció muchas actividades, talleres y juegos para dinamizar las vacaciones de los pequeños y adolescentes. El Dindifest registró un notable aumento de participación, especialmente de jóvenes de 12 a 14 años, y en el Parc de Nadal tuvo muy buena acogida la instalación artística de juegos con material reciclado.