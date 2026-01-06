Cervera. En la capital de la Segarra los Reyes iniciaron su cabalgata en la avenida Mil·lenari y la finalizaron en la iglesia de Santa Maria. Durante el recorrido algunos afortunados pudieron recibir los primeros regalos de manos de sus emisarios reales. - JORDI BONILLA

Vielha. Además de llenar los corazones de los más pequeños con cagalbatas y regalos, en Vielha Sus Majestades de Oriente también visitaron residencias para la tercera edad para alegrar a sus residentes en estas fechas tan señaladas. - AJUNTAMENT DE VIELHA

El Pont de Suert. Los vecinos de El Pont de Suert recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar en la plaza Major, donde se bajó la estrella de Navidad. Tras un recorrido por sus calles, entregaron regalos a los pequeños en la plaza del Pirineus. - AJUNTAMENT DE EL PONT DE SUERT

Balaguer. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la capital de la Noguera con el tren de La Pobla. Ya subidos en sus carrozas, recorrieron las principales calles de Balaguer y fueron recibidos por las familias en la plaza del Mercadal y recogieron algunas cartas de última hora de los pequeños. - CR CERVERÓN

Sus Majestades de Oriente fueron recibidos con todos los honores y una gran cabalgata en Tàrrega. - L. PEDRÓS

La Seu d’Urgell. En la capital del Alt Urgell los Reyes han llegado por el canal olímpico, lugar desde donde ha empezado la cabalgata hasta la sala Sant Domènec. Durante el recorrido los niños les entregaron cartas de última hora. - CS

Mollerussa. La comitiva real recorrió las principales vías de Mollerussa como la avenida Generalitat y la calle Ferrer i Busquets, y durante el trayecto se repartieron hasta 700 kilos de caramelos. Por primera vez, alumnos de la Escola de Dansa Montse Miret animaron las carrozas reales. - J. G. M.

Les Borges Blanques. Las nevadas y heladas obligaron a reducir el recorrido de la cabalgata en Les Borges Blanques por motivos de seguridad y no hicieron parada en la Capella. Tras acabar el nuevo recorrido, entregaron regalos a los pequeños en el pabellón municipal. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Alcarràs. Con mucho confeti y música recibieron los vecinos de Alcarràs a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por la tarde recorrieron las principales calles de la villa y más tarde entregaron regalos en el Centro Cultural Lo Casino. - AJUNTAMENT D’ALCARRÀS