El Mamapop cierra su 11ª edición sin asientos vacíos

La Llotja de Lleida acogió ayer por la tarde los dos últimos pases del Guateque solidario del Mamapop, que colgó otra vez más el cartel de sold out, poniendo el broche a una edición marcada por el éxito rotundo. Sumando todas las funciones, el festival reunió a más de cinco mil espectadores. El Mamapop, que desde hace más de una década destina sus beneficios a la investigación contra el cáncer de mama en el IRBLleida, arrancó su 11ª edición en noviembre en la capital del Segrià con tres funciones con el aforo completo e incluyó también una cita en Tarragona antes de su cierre definitivo ayer. El espectáculo de este año se inspiró en un concierto pop-rock ambientado en los años 60, versionando éxitos de artistas como Nino Bravo, Jeanette o Julio Iglesias, entre otros. Todos estos clásicos del pop español contaron con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell, que actuó junto a un equipo de más de 50 profesionales bajo la dirección artística de Josep Maria Bossa y la dirección técnica de Alfons Pérez.

Con más de 375.000 euros recaudados en anteriores ediciones, el Mamapop se mantiene como una de las iniciativas sin ánimo de lucro más importantes de Ponent, capaz de unir música, espectáculo y compromiso solidario en un mismo evento.