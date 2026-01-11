“Hay que reivindicar L’Horta de Lleida”

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida acogió ayer el pregón que inaugura la festividad de Sant Antoni Abat, este año a cargo del conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. El acto marca el inicio de la 85ª edición de esta tradicional celebración, que culminará el próximo sábado con el histórico desfile de carruajes y maquinaria agrícola y la posterior bendición de animales. Ordeig destacó durante su intervención la importancia de la agricultura de Ponent, subrayando la necesidad de “reivindicar y reforzar el papel de la pagesia, que representa lo mejor de nuestra historia”. El conseller hizo hincapié en las “incertidumbres certeras” que enfrenta el sector agrícola y el mundo rural, señalando que “l’Horta de Lleida, a menudo, no ha recibido el reconocimiento ni las facilidades que merecen para prosperar”. Por otro lado, puso en valor la importancia de “tejer alianzas, construir consensos y defender las tradiciones para garantizar un futuro para la agricultura”, así como la necesidad de “encontrar un equilibrio entre todos para fortalecer el sector”.

Al finalizar el pregón, el presidente de la Asociación Els Pagesos, Marc Vives, entregó al conseller una escultura creada por la artista leridana Monti Mateu y que representa la payesía, así como una insignia de plata que simboliza la Creu dels Tres Tombs. También durante la jornada de ayer, la partida de Llívia acogió el primer acto de la programación de Sant Antoni Abad, la concentración de maquinaria agrícola antigua organizada por Els Sorros de Serrallonga.

Los Tres Tombs de Lleida celebran este año su 85ª edición con novedades importantes. El desfile del próximo sábado, día de Sant Antoni Abat, comenzará por primera vez en el recinto de las Firetes y pasará por Cappont antes de llegar a la Cruz de los Tres Tombs. Por lo que respecta a los actos religiosos, a la misma hora se celebrará la misa en honor a Sant Antoni Abat en la iglesia de la Sang, seguida de la bendición de animales y carruajes en Blondel. Durante la semana, además, se desarrollarán diversas actividades culturales y gastronómicas. La festividad concluirá el domingo 18 de enero en el Teatre Escorxador, poniendo el broche final a unos días llenos de reconocimiento a la agricultura y a la comunidad local.