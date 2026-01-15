Las olas de frío Francis y Goretti se cobran siete vidas en Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las dos olas de frío asociadas a las tormentas atlánticas Francis y Goretti dispararon la mortalidad en Lleida, según los datos del programa MoMo (Monitorización de la Mortalidad) que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Según esta entidad, en los primeros quince días de año se han registrado 33 fallecimientos más de lo habitual en Lleida, lo que se denomina un “exceso de mortalidad”, de los que siete son atribuibles a las bajas temperaturas.

Las cifras son claramente superiores a las de los últimos tres años, con ninguna muerte atribuible al frío en la primera quincena de enero de 2025, dos en la de 2024 y una en la de 2023, y también a los registros habituales del arranque del año en la demarcación. Para hallar cifras superiores hay que remontarse a 2022 (42 por un vórtice polar) y a 2021, cuando la borrasca Filomena disparó el registro a 25, y a 2019, cuando otro vórtice llevó el exceso hasta 22. La estimación por días de la primera mitad de enero de 2026 muestra un ritmo de una muerte diaria atribuible a las bajas temperaturas entre los días 7 y 13, coincidiendo con la llegada prácticamente consecutiva de las dos borrascas. La distribución por edades reseña que seis de los siete fallecidos eran mayores de 65 años, cuatro de los cuales de más de 85, mientras que solo uno se encontraba en edad laboral. No se trata, en cualquier caso, de muertes por hipotermia, sino que el exceso de mortalidad atribuible al frío se produce, como ocurre con las achacables a las elevadas temperaturas, por la complicación de patologías ya existentes.

Mientras, el programa climático Copernicus ha confirmado que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media global 1,47 grados por encima de los niveles preindustriales. El año pasado fue solo 0,01 grados más frío que 2023 y 0,13 más templado que 2024, el más cálido registrado a nivel global. Los últimos tres años promediaran más de 1,5 grados, algo inédito.

Lleida, con 16,8 grados, también vivió el tercer año más cálido

� Lleida, con una temperatura media de 16,8 grados, registró el tercer año más caluroso de los últimos 86, según datos de @climadelleida. En este caso, las dos primeras posiciones del ranking corresponden a 2022 y 2023. El año pasado superó en 1,4 grados la temperatura media de los últimos 30 años y dejó el segundo verano más cálido, solo por detrás del de 2022. A lo largo del año se alcanzaron o superaron los 30 grados en 109 días, cuando la media habitual es de 82. Además, se registraron ocho días con temperaturas de 40 grados y se contabilizaron hasta 47 noches tropicales, en las que el termómetro no bajó de los 20 grados, frente a una media de 17. También se contabilizaron 30 días de niebla, por debajo de la media de 48, y 25 heladas, cuando lo habitual a lo largo de un año son 49.