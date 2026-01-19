Naturaleza hecha arte en Concabella

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El castillo de Concabella (Els Plans de Sió) acogió ayer la inauguración de La terra que embruta les mans, una intervención del artista Gaspar Burón que busca interpelar al público acerca de su relación con el entorno rural. La muestra cuenta con ilustraciones de pájaros, collages hechos con hongos y setas, fotografías de cráneos de animales y una alfombra llena de figuras elaboradas con papeles acuarelados y objetos recogidos en la naturaleza. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de marzo los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.