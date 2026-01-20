Memoria a los ‘castigados’ por Franco

El Arxiu Nacional de Catalunya publicó a finales de 2015 un informe en el que ponía nombres y apellidos a los represaliados por la dictadura franquista. Una lista que no deja de actualizarse para añadir más víctimas e información de las mismas. Un recurso imprescindible para reparar la dignidad robada y ayudar a las familias de los represaliados en la búsqueda de documentación. Según la última actualización publicada, el pasado 15 de enero, la lista incluye a 9.758 leridanos que sufrieron la represión de Franco. A estos hay que añadir otros 2.268 que también la sufrieron en las comarcas leridanas pese a que no eran originarios de la demarcación. Del total, 448 figuran como ejecutados (383 nacidos en la provincia y otros 65, residentes).

Según los datos del Arxiu, las penas impuestas en los juicios “sumarísimos” iban desde una multa a una condena de 25 años de reclusión mayor, siendo la pena de muerte la más grave y que se dictó en un total de 545 procedimientos en el caso de los nacidos en las comarcas leridanas. Algunas de ellas fueron conmutadas por privación de libertad. En otros 549 los tribunales franquistas dictaron reclusión perpetua. De los 9.758 leridanos represaliados, 700 eran mujeres y 9.058 hombres. Entre ellos hay 68 menores, incluso niños de 14 años. Por comarcas, el Segrià fue la que registró más población represaliada, con más de 2.400, seguida de la Noguera, con 1.250, y Les Garrigues, con 1.120. En el caso de Lleida ciudad, constan 1.810 personas (624 nacidas en la capital y otros 1.186, residentes). La relación incluye nombres y apellidos de la víctima, sexo, tipo de procedimiento, número de causa, fecha de inicio, año de aprobación de la sentencia u otra resolución, pena impuesta y la referencia de archivo de los originales que se conservan en el Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona.

Actividades de memoria

El departamento de Memoria Democrática de la Paeria dedicará los primeros actos de este año a rendir homenaje a las víctimas del Holocausto. El próximo 23 de enero, los estudiantes del proyecto Buchenwald-Mauthausen presentarán su proyecto sobre su visita a los campos de concentración. El 25 de enero se celebrará la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y el día 26, la Llotja acogerá la conmemoración escolar. También está previsto que la próxima semana se inaugure el mural que están elaborando bajo el puente de Príncep de Viana, antes de llegar a Mercolleida.