Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una persona ha fallecido y 37 han resultado afectadas -de las cuales 4 heridas graves- en el choque de un tren del R4 contra un muro de contención caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès). Aunque inicialmente RENFE había informado de que la persona que había muerto era el maquinista, la compañía ferroviaria ha desmentido más tarde esta información. El cuerpo sanitario ha movilizado 20 ambulancias para atender a los afectados y los Bomberos han enviado 38 dotaciones con 70 efectivos. También hay un equipo conjunto de ambos cuerpos de emergencias. Los Mossos han enviado una quincena de dotaciones policiales, entre Unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO. El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta el plan Ferrocat.

El siniestro ha tenido lugar entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, en un convoy que iba dirección Barcelona. Protección Civil ha explicado que a las nueve de la noche y dos minutos se ha recibido el aviso en el teléfono de emergencias 112 de una colisión de un tren con pasaje que iba de Calders a Barcelona a la altura del punto kilométrico ferroviario 64. A consecuencia del choque frontal con el muro, el convoy habría descarrilado. Adif ha informado, por su parte, de que el muro se ha desprendido a causa del temporal.

Desde el lugar del accidente, el líder de intervención de los Bomberos, Claudi Gallardo, ha indicado que probablemente el muro ha caído por un desprendimiento, aunque no está del todo confirmado, y el tren ha impactado. El primero de los vagones y ha chocado de manera frontal y "de forma importante" y ha quedado "deformado".

Renfe ha explicado que ha habido que interrumpir la circulación entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida por la colisión y que técnicos de esta compañía y de Adif se han desplazado al lugar de la incidencia. Además, se han activado medios de ayuda externa.

En el lugar del accidente se han desplazado operativos del SEM, Bomberos, Mossos y Policías Locales. El balance de afectados ofrecido por Gallardo indica que ha habido 1 muerto y 37 afectados, 4 de los cuales heridos graves. La mayoría de los heridos son del primer vagón. Se está gestionando el traslado de las personas no heridas ninguna zona segura en las cavas de Torelló para su identificación posterior.

Los Bomberos han explicado que han establecido una zona de seguridad, han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos y que han evacuado los heridos fuera de la "zona caliente" para ser atendidos por el SEM. También ha sido necesario excarcelar una de las personas que estaba en el interior del convoy, una operación que ha durado más de una hora. Algunos de los heridos han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi, al de Bellvitge y al de Vilafranca.

El siniestro ha tenido lugar cerca de una urbanización denominada Casablanca y en este lugar se ha habilitado un espacio para los familiares, en el Centro Cívico situado en la calle de las Moreras.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, la consellera de Interior, Núria Parlon, y la de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han desplazado hasta el lugar. También lo ha hecho el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto,

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ingresado en el hospital por una osteomielitis púbica, está siguiendo con atención y preocupación el accidente en contacto con el conseller Dalmau y las conselleres Paneque y Parlon, desplazadas en el lugar de los hechos. También con la consellera Pané.

Por su parte, el portavoz de Juntos en el Parlamento, Salvador Vergés, ha afirmado que el partido sigue "con preocupación" la evolución del accidente y ha dado el pésame "a los familiares del maquinista muerte" y todo el apoyo a las personas heridas. "Los catalanes no nos merecemos este servicio indigno de trenes", ha remachado.