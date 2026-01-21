Una leridana, entre las mejores promesas de la alta cocina al galardón de Le Cordon Bleu

Aina Perelló, representante de Lleida en el Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleau. - AP

La leridana Aina Perelló, natural de Alpicat, está entre los 50 jóvenes seleccionados que participan en la XIV edición del Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos de España.

La joven estudiante aspira a situarse entre los diez finalistas y representar a Lleida en una de las citas formativas más relevantes del panorama culinario estatal. Perelló, de 19 años, es la representante del Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, una de las 30 escuelas de 20 provincias presentes en el concurso.

En la primera fase del certamen, los participantes han enviado un vídeo siguiendo unas bases técnicas comunes y la concursante leridana ha optado por preparar una codorniz rellena a la catalana con patata suflé, puré de coliflor y demi-glace de codorniz.

Las recetas ya están disponibles en el canal de YouTube del premio y en la web oficial (pr.easypromosapp.com/p/998068), donde el público puede votar sus propuestas favoritas. La votación popular se sumará a la valoración del jurado profesional de Le Cordon Bleu para seleccionar a los 10 finalistas, que se anunciarán el 23 de febrero. Los dos primeros clasificados obtendrán becas de 24.000€ y 9.000€ para continuar su formación en Le Cordon Bleu.

Perelló asegura que “la cocina es algo que he disfrutado desde pequeña y que he aprendido de mi abuela, ya que pasaba mucho tiempo con ella”. Además, la leridana cuenta con experiencia en el Teresa Carles de Lleida, el Malena de Gimenells y el lujoso Dragsholm Slot de Dinamarca. “Siempre supe que me quería dedicar a la cocina y la beca me ayudará a experimentar y desarrollar platos creativos”, añade.