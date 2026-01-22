La historia de Boro, el perro desaparecido después del accidente de Adamuz, rescatado este jueves

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Un dispositivo coordinado por los bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil y miembros de Pacma, ha permitido este jueves rescatar a Boro, el perro perdido a raíz del accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba). La tragedia ferroviaria, que tuvo lugar pasado el domingo 18 de enero, provocó al menos a 43 muertes y la desaparición del animal generó una notable repercusión mediática y movilización en las redes sociales.

Estamos muy emocionados y contentos con este final feliz. ¡Boro está con su familia! pic.twitter.com/Np0xpwyYC5 — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba junto con sus propietarias en el tren Iryo accidentado. A causa del choque, ambas mujeres resultaron heridas y el perro, asustado por el caos del momento, se escapó de la zona.

Búsqueda intensiva y movilización ciudadana

Con su hermana en el hospital y todavía recuperándose de las heridas, la propietaria de Boro pidió a través de las redes todo el eco posible para encontrar al animal. Desde la mañana del miércoles, equipals autorizados pudieron acceder a la zona de siniestro después de permiso del Ministerio del Interior. Representantes de Pacma y voluntarios, escoltados por la Guardia Civil, se desplegaron para rastrear el entorno. El día anterior, los agentes habían visto Boro en los alrededores, pero el animal se volvió a zafar cuando intentaron capturarlo.

Recuperación y protocolo para animales a emergencias

En palabras textuales, Pacma ha afirmado que la mañana de este jueves, "el dispositivo ha conseguido localizar y asegurar el animal en una zona próxima en el lugar del accidente, y Boro se ha reunido ya con sus familiares, cerrando así varios días de intensa preocupación y búsqueda". La organización también pone énfasis a la necesidad de "tener protocolos claros y recursos específicos para animales en situaciones de emergencia" después de la movilización generada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado a través de la red social X que "aunque las personas son el más importante, los animales juegan también un papel precioso en nuestro día a día. Es una buena noticia que esta familia recupere el que seguro que es uno de sus miembros".