ACCIDENTE DE ADAMUZ
La historia de Boro, el perro desaparecido después del accidente de Adamuz, rescatado este jueves
Sus propietarios iban con él en el tren Iryo accidentado, cuando el perro se escapó por el miedo que tenía. Después de tres días y de hacerse viral su desaparición, los servicios han trabajado hasta encontrarlo este jueves
Un dispositivo coordinado por los bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil y miembros de Pacma, ha permitido este jueves rescatar a Boro, el perro perdido a raíz del accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba). La tragedia ferroviaria, que tuvo lugar pasado el domingo 18 de enero, provocó al menos a 43 muertes y la desaparición del animal generó una notable repercusión mediática y movilización en las redes sociales.
Estamos muy emocionados y contentos con este final feliz. ¡Boro está con su familia! pic.twitter.com/Np0xpwyYC5— PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026
Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba junto con sus propietarias en el tren Iryo accidentado. A causa del choque, ambas mujeres resultaron heridas y el perro, asustado por el caos del momento, se escapó de la zona.
Búsqueda intensiva y movilización ciudadana
Con su hermana en el hospital y todavía recuperándose de las heridas, la propietaria de Boro pidió a través de las redes todo el eco posible para encontrar al animal. Desde la mañana del miércoles, equipals autorizados pudieron acceder a la zona de siniestro después de permiso del Ministerio del Interior. Representantes de Pacma y voluntarios, escoltados por la Guardia Civil, se desplegaron para rastrear el entorno. El día anterior, los agentes habían visto Boro en los alrededores, pero el animal se volvió a zafar cuando intentaron capturarlo.
Recuperación y protocolo para animales a emergencias
En palabras textuales, Pacma ha afirmado que la mañana de este jueves, "el dispositivo ha conseguido localizar y asegurar el animal en una zona próxima en el lugar del accidente, y Boro se ha reunido ya con sus familiares, cerrando así varios días de intensa preocupación y búsqueda". La organización también pone énfasis a la necesidad de "tener protocolos claros y recursos específicos para animales en situaciones de emergencia" después de la movilización generada.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado a través de la red social X que "aunque las personas son el más importante, los animales juegan también un papel precioso en nuestro día a día. Es una buena noticia que esta familia recupere el que seguro que es uno de sus miembros".
Las personas son lo más importante, pero los animales juegan también un papel precioso en nuestro día a día. Es una buena noticia que esa familia recupere al que seguro que es uno de sus miembros. https://t.co/ww0t0EEJHp— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 22, 2026