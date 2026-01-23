Allem exige más agentes sociales en el medio rural

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Federació Allem, que agrupa a 18 entidades sociales de Ponent, el Alt Pirineu y Aran, presentó ayer en La Seu los resultados del proyecto piloto Som Rurals – Som de Muntanya, que ha permitido acompañar a 41 personas con discapacidad o problemas de salud mental que viven en zonas rurales apartadas. La iniciativa, desarrollada durante dos años en nueve comarcas leridanas, ha detectado 131 personas en situación de soledad no deseada, una cifra que podría llegar a 175 si el modelo se extendiera a todo el territorio. A partir de esta experiencia, Allem propone crear la figura del Agente de Apoyo Rural y Comunitario, un profesional que ofrecería atención personalizada. La entidad advierte de que los servicios sociales no llegan al medio rural y pide a la Generalitat un cambio de modelo para frenar la desigualdad territorial.