Más riesgo de Alzheimer en personas con esquizofrenia

Un estudio liderado por el grupo +Pec Proteomics del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL) ha sido decisivo para la compresión del vínculo entre la esquizofrenia y el desarrollo de demencias relacionadas con la edad como el Alzheimer. La investigación identifica mecanismos neuropatológicos compartidos entre la esquizofrenia y el Alzheimer relacionados con la conectividad neuronal, la sinpasi, la inflamación y el metabolismo cerebral. Se ha llevado a cabo en colaboración con la Universitat de Newcastle y equipos del CIBERSAM-Universitat del País Basc y acaba de ser publicada en la revista Acta Neuropathologica Communications. “Aunque hace décadas que estudios epidemiológicos indican que las personas con esquizofrenia tienen un riesgo superior de padecer una demencia en la edad adulta, hasta ahora no se habían descrito mecanismos moleculares compartidos que explicaran esta vulnerabilidad”, explicó unos de los responsables del estudio, Xavier Gallart-Palau.

Estas alteraciones compartidas se encuentran en las vesículas extracelulares cerebrales (VEs), pequeñas estructuras naturales que transportan proteínas entre células y reflejan el estado molecular del cerebro. El estudio concluye que estas vesículas contienen proteínas clave alteradas de forma idéntica tanto en la esquizofrenia como en fases iniciales y avanzadas del Alzheimer, revelando una conexión biológica hasta ahora desconocida. Además, se ha confirmado que estas proteínas pueden circular en sangre encapsuladas en vesículas plasmáticas, lo que abre la puerta a una nueva generación de biomarcadores no invasivos basados en VEs. “El estudio establece las bases para la futura validación de un test sanguíneo orientado a estimar el riesgo de demencia en personas con esquizofrenia”, añadió la otra responsable del grupo +Pec Proteomics y profesora de la UdL, Aida Serra. “La identificación de mecanismos compartidos entre esquizofrenia y Alzheimer abre nuevas líneas de investigación” , matizó.