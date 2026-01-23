La reunión sobre Rodalies por el desprendimiento en la R1 se detiene y se reanudará hacia las 22

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La reunión de seguimiento de Rodalies se ha detenido y se reanudará hacia las 22h, cuando las partes hayan avanzado en los "encargos" que les ha hecho el Govern. El encuentro, que encabeza al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, la consellera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, ha arrancado a las 19h, después del desprendimiento del R1, y fuentes de Govern remarcan que el objetivo es que no se vuelva a producir un incidente de estas características. En un comunicado, el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, asegura que sobre la mesa está la posibilidad de que se paralice el servicio de Cercanías en los puntos con riesgo de desprendimiento.

A la reunión asisten más partes de lo que es habitual en un encuentro de este tipo. Aparte de los consellers, también está el portavoz de Renfe, Antonio Carmona; el director general del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel; representantes de los Mossos d'Esquadra, Protección Civil, Adif, Infraestructuras.cat, entre otros.

Fuentes de Govern aseguran que quieren encontrar una "solución" a la situación actual y no descartan alcanzar hasta la madrugada. Según explican, hay "centenares" de personas trabajando en el plan que quiere sellar al ejecutivo.

Semaf ve "intolerable" el desprendimiento al R 1

La reunión de seguimiento en el Departamento de Territorio ha arrancado minutos después de que Semaf haya enviado un comunicado donde considera "intolerable" el desprendimiento de esta tarde al R1, que se ha produit el día que se ha reanudado el servicio de Rodalies después de casi 48 horas parado por el accidente mortal en Gelida.

El sindicato reclama "medidas urgentes" y dice que Renfe estudia paralizar el servicio en los puntos de todas las líneas donde tengan identificados posibles riesgos de desprendimiento|derrumbamiento. Por ahora, se desconoce el alcance que podría tener una medida de estas características, ya que no han detallado cuántos puntos estarían afectados.

Según los maquinistas, hay ingenieros geotécnicos de Adif evaluando nuevamente el estado de la red y revisando "con detenimiento" las condiciones de circulación.