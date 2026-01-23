Un chef de La Seu lleva su ‘empedrat’ a concurso

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Marcos Montagut (Barcelona, 1981), chef del gastrobar de tapas fusión La Paradeta del Mercat de La Seu d’Urgell, ha sido seleccionado como uno de los 17 finalistas del Campeonato Nacional desTAPA las Legumbres, que este año celebra su tercera edición. El chef representará a Catalunya con su versión del empedrat, un plato elaborado con alubias, bacalao y un picadillo de tomate rallado. “He creado esta tapa especialmente para el concurso, aportando mi toque personal y jugando con las texturas”, explica. Tras su experiencia en otros concursos, el chef destaca la importancia de respetar el producto porque “el jurado valora que no se pierda la identidad de cada ingrediente”. La final, que se celebrará el 10 de febrero en Valladolid (Castilla y León) coincidiendo con el Día Mundial de las Legumbres, reunirá a los finalistas de cada comunidad autónoma, quienes prepararán sus tapas ante un jurado profesional. “Será un gran desafío y una oportunidad para mostrar cómo reinterpretar un plato tradicional”, añade Montagut. Formado en el CETT de Barcelona, este chef tiene experiencia en diversos restaurantes con estrella Michelin en España, París y Reino Unido. “Cuando trabajas con productos de calidad, todo encaja”, concluye, señalando que el concurso es una ocasión idónea para dar visibilidad a la cocina de montaña catalana.