Taller para aprender a ser drag en Lleida

Vista de los alumnos que asistieron ayer a las clases en la segunda jornada del taller en el espacio de LleidaJove, en la calle de la Palma. - PAU PASCUAL PRAT

El Servei d'Atenció Integral (SAI) al colectivo LGTBI ha puesto en marcha el primer Taller Drag de Lleida. Ayer impartieron la segunda clase y, aunque todavía tienen la matrícula abierta, puede ser que para la próxima el aforo ya esté completo debido al gran volumen de solicitudes que han recibido. No solo de la ciudad, sino que incluso de Barcelona han recibido consultas al ser esta una iniciativa pionera. No se trata solo de un taller de un día sino que todos los viernes, durante seis meses, los alumnos recibirán todo un programa académico impartido por referentes del colectivo. Así lo explicó una de las profesoras, la artista y activista trans leridana Victoria Monique Sáez (La Barbie Calva). “Hay una parte teórica en la que les explicamos la historia del arte drag y también de investigación, para que se conozcan mejor a sí mismos y a su cuerpo, lo que es clave para que puedan crear su alter ego artístico”, explicó. No faltará la parte práctica, que incluye peluquería, maquillaje y vestuario, de la mano de Albert Ruiz.

Estos contenidos se verán reforzados por la participación de cinco referentes drag de toda España que impartirán masterclass. Al final de sus clases, harán una performance. El ‘cartel’ de referentes estará formado, además de por La Barbie Calva, por Cherry Bish, Oxy_tocina, Alex Marteen y Marcus Massalami.

El curso estará limitado a 15 personas para que sea más personalizado y cercano. Una de las alumnas, Fabiola Escudero, de 22 años y de Murcia, es estudiante de Medicina. Señaló que “es una oportunidad para conocer gente, explorar más ámbitos de mí misma y poder expresarse”. En la misma línea, Marc Rambaudi, de 22 años y estudiante de Mediación Comunicativa, se mostró “ilusionado” por el curso y poder formar parte de un colectivo al que admira.

Visibilizar al colectivo y crear un grupo Drag de Ponent, objetivos

Xavi Badia, técnico del SAI de Lleida, explicó que la iniciativa tiene tres objetivos claros. Uno de ellos es dar visibilidad a la diversidad de género, sensibilizando también a la ciudadanía, para contrarrestar los discursos de odio que están proliferando y, advirtió, “calando” sobre todo entre los más jóvenes. Otro es que del taller surja un grupo drag de Ponent y, el último, que los alumnos que quieran puedan actuar en la fiesta del Día del Orgullo en Lleida. Un espacio seguro en el que, destacaron los impulsores, podrán conocer también una salida profesional. “Puedo serlo, hay mucha demanda, destacó Sáez.