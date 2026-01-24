La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles. El ministerio público dictó ayer un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas que denunciaron al artista, consideraron “lamentable” la decisión de la Fiscalía y anunciaron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

Por su parte, los abogados de Julio Iglesias valoran la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación, pero subrayan el “linchamiento público” que ha sufrido “fruto de la orquestación de un montaje mediático”, que le ha causado un daño “irreparable”.