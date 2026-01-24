Talento pastelero en l’Escola d’Hoteleria de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

L'Escola d'Hoteleria de Lleida quedó en segundo lugar en la cuarta edición del Concurs d'Escoles de Pastisseria de Catalunya que se celebró ayer en Sant Viçenç del Horts en el marco de la Mostra Internacional de Pastisseria de la localidad, que finaliza mañana. Cada centro estuvo representado por dos alumnos, que elaboraron las propuestas que luego fueron evaluadas por el jurado. La ganadora del certamen fue la Escola Joviat de Manresa, que revalidó el título con el que ya se alzó el año pasado, mientras que el Institut Dertosa de Tortosa y l'Escola d'Hoteleria y Turisme de Barcelona quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Este certamen es una oportunidad para que los futuros profesionales muestren sus primeras creaciones de alta pastelería y pongan de manifiesto su calidad y proyección.

Hoy, durante la Mostra, se hará entrega de los premios Fava de Cacau, que premian las 50 mejores pastelerías de toda Catalunya y que este año celebran su séptima edición. Una de las categorías de este galardón premia a las mejores pastelerías de Barcelona; Penedès; Catalunya Central; Gironès; Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre; Ponent y Pirineus). Además, a lo largo de la jornada y durante el día de mañana nueve reconocidas figuras del mundo de la pastelería ofrecerán sus demostraciones en el stand del certamen.