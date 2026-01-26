Aitona recupera la Festa de Sant Antoni y reúne a 300 personas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después de cuatro décadas sin celebrarse, Aitona recuperó ayer la tradicional festividad de Sant Antoni Abat con más de 300 personas. La celebración se trasladó a ayer domingo porque las condiciones climatológicas impidieron hacerlo la semana pasada. La jornada festiva arrancó con un almuerzo popular y también se sortearon entre los participantes tres cestas con productos locales. Asimismo, los asistentes disfrutaron de un vermut amenizado por el dueto leridano Surprise y también se llevó a cabo la bendición de animales, en la que la mayoría eran perros, aunque no faltaron familias con otras especies como gatos e incluso hámsters.

“Recuperamos una fiesta tradicional que nos recuerda nuestros orígenes y reafirma los vínculos que nos unen”, señaló la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol. Asimismo, destacó la labor de la Associació de Dones, la Associació de Caçadors y la Penya. “Els Tabolls ha sido fundamental para poder celebrar una fiesta que esperamos que no se pierda nunca”, añadió.