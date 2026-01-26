La Biblioteca de Sort ‘bautiza’ su sala de actos con el nombre de Josep Colom

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un centenar de personas asistieron el pasado sábado al homenaje al escritor, músico y activista cultural Josep Colom Prió (1957-2025) que organizaron el ayuntamiento de Sort, la Biblioteca Pública de Sort, Garsineu Edicions y Mai Tant Edicions. Un acto emotivo en el que la sala de actos de la biblioteca pasó a llevar el nombre de Colom y en el que estuvieron presentes familiares, amigos y vecinos de la comarca para rendir tributo a su trayectoria en defensa de la cultura, la música y la lengua pallaresa.

También se presentó el libro póstumo de Colom, Un garber de relats pallaresos (1995-2025), coordinado por Xavier Ripoll y editado por Garsineu Edicions, que recoge sus relatos publicados en revistas de cultura pirenaica y textos que habían quedado inéditos, con el objetivo de ordenar su producción literaria y hacerla accesible.

El público pudo escuchar, durante el acto, las intervenciones del alcalde de Sort, Baldo Farré; del escrito y presidente de la Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, del editor de Garsineu Edicions, Francesc Prats, y del editor de Mai Tant Edicions, Xavier Ripoll. También hubo actuaciones en directo de la Banda del Peirot así como otros parlamentos a cargo de los escritores Jordi Pasques y Josep de Moner.