Lleida no olvida a las víctimas de la barbarie nazi

El monumento Fita, en Cappont, acogió ayer un año más el acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Entidades memorialistas, como el Centre Excursionista de Lleida y Amical de Mauthausen, pidieron transmitir y preservar la memoria entre las diferentes generaciones, principalmente los jóvenes, para combatir los discursos de odio, los relatos que transgiversan la historia y el negacionismo. Asimismo, reivindicaron la necesidad de crear un centro de interpretación de la Guerra Civil en Lleida. “Son indispensables este tipo de espacios para convertir la memoria individual en colectiva”, defendió Josep Borrell, del Centre Excursionista.

“Muchos jóvenes no saben nada de la dictadura”, denunció Josep Sant Martí, de Amical de Mauthausen. Por ello, instó a manter vivo el legado de los supervivientes de los campos de concentración y de extermino nazis, que se conjuraron para que la barbarie no se repitiera nunca más. El acto contó con la interpretación musical y de poesías a cargo de la mezzosoprano Maria Altadill y la rapsoda Núria Miret, acompañadas al piano por David Pradras. También participaron alumnos del Grup de Treball DEMD de Memoria Histórica de la Generalitat, que leyeron los hombres de los leridanos deportados.

Asimismo, el acto sirvió para anunciar las próximas Stolpersteine que se colocarán en la ciudad el próximo 18 de abril y que recordarán a Antoni Mir Jové, Sabino Vallejo San Pedro, Ramon Vidal Tomàs, Carmel Chacó Palau y León Luengo Muñoz.