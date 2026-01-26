Preludio musical en Cervera

La iglesia de Santa Maria de Cervera acogió ayer el concierto Preludi 26: Cervera, 1.000 anys d’història i talent, a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) y la Acadèmia OJC, que sirvió como preludio al inicio oficial de los actos conmemorativos del Milenario de la ciudad, que tendrá lugar el día 7 de febrero. El aniversario recuerda la concesión de la carta de población por parte de la condesa Ermesenda a Guinedilda el año 1026.

Bajo la dirección de Xavier Pagès-Corella, la OJC y su Acadèmia protagonizaron un viaje sonoro por los mil años de historia de Cervera, con un programa concebido como homenaje al legado cultural de la ciudad. El concierto incluyó el estreno absoluto de la obra De l’erm al poble, del joven compositor Ferran Lluís Martínez i Silvestre, ganadora del concurso de la Acadèmia OJC 2026 e inspirada en la figura de Guinedilda de Cervera y los orígenes de la ciudad. Las interpretaciones de Cinc Cançons i Danses de Frederic Mompou, Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel y Petite suite de Claude Debussy cautivaron al público. La velada culminó con una emotiva interpretación de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, símbolo de la fundación de la Generalitat de Catalunya también en Cervera el año 1359.

El concierto, retransmitido por Lleida TV, tenía que celebrarse en el Paranimf de la Universitat, pero las filtraciones de agua provocadas por las lluvias de los últimos días obligaron a cerrar la sala y trasladar la actuación al templo gótico. El alcalde, Jan Pomés, agradeció la colaboración del rector, Mn. Abel Trulls, “por abrir las puertas de la iglesia y permitir que el concierto se llevara a cabo con total normalidad”. Pomés subrayó que “hoy es un día muy importante para Cervera y este año estará lleno de actividades para celebrar el milenario de nuestra ciudad”. También quiso agradecer “el regalo que nos ha hecho la OJC”, y reivindicó que “Cervera es, y debe seguir siendo, una referencia musical y cultural en el país”.

Por su parte, el presidente de la Diputació, Joan Talarn, destacó que “Cervera es un referente histórico y cultural del territorio” y recordó que “la OJC celebra los conciertos Preludi desde 2021”.

Actividades para conmemorar el milenario de Peramola

nLa vila de Peramola presentó ayer los actos que organiza el municipio para conmemorar la celebración de su milenario. Lo hizo en un acto público en la iglesia de Sant Miquel, con un templo lleno de vecinos que no se perdieron la primera de las actividades. El historiador Carles Gascón fue el encargado de contextualizar la fecha escogida para la celebración, vinculada con la primera referencia documental de la población, en el año 1026.El programa incluirá actividades todos los meses a lo largo de este año 2026. Destacan conciertos, representaciones teatralizadas y rutas históricas por el municipio. La iniciativa surge del impulso de varios vecinos de este pueblo del Alt Urgell y cuenta con la implicación de entidades locales y el apoyo del ayuntamiento.Los organizadores destacaron la oportunidad de “reivindicarnos como peramolins y peramolines” y “debatir cómo queremos que sea el pueblo los próximos años”.