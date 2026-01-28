Más de 105.300 perros y gatos en Lleida

La tenencia de animales de compañía registró en 2021 un máximo histórico en Catalunya y las cifras demuestran que esta tendencia continúa al alza. Según el Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC), que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), el año pasado se cerró con un total de 105.368 perros y gatos registrados en las comarcas leridanas. Esto supone un 7% más respecto a 2024 y más del doble de la cifra de niños y niñas de hasta 10 años residentes en Ponent, que según el INE en octubre de 2025 eran un total de 41.582.

Entretanto, según estimaciones con los datos del INE, cerca del 58% de los hogares leridanos podrían convivir con animales, si asumimos solo una mascota por casa. Una cifra en sintonía con la que se registra en el conjunto del Estado. Se debe tener en cuenta de que, en el registro de identificación, también aparecen otras mascotas como hurones, mamíferos exóticos o aves. En el conjunto de Catalunya, actualmente, la cifra de animales registrados en la base de datos es de 1.703.758.

Entretanto, desde el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya remarcan que se ha evidenciado un cambio de tendencia: mientras que el número de gatos no ha dejado de crecer, el de perros ha disminuido de manera sostenida. En la provincia de Lleida, se dieron de alta en el AIAC un total de 2.747 felinos, lo que supone un incremento del 21,7% respecto a 2024. En cambio, se ‘chiparon’ 4.171 perros, un 7,6% menos en comparación con 2024.

Según Verónica Araunabeña, presidenta del CCVC, se ha producido “un cambio en la relación con los animales de compañía”. En este sentido, indica que “factores como la vida urbana, las viviendas más pequeñas, los horarios laborales o la percepción de que el gato es más fácil de cuidar que un perro, explican en parte este aumento de felinos en los hogares catalanes”. Además, añade que hay que tener en cuenta de que partimos de una infraidentificación de los gatos y que una parte de este incremento es el resultado de las campañas de identificación de los animales que se han llevado a cabo en los últimos años y de una tenencia más responsable.

El microchip identificativo es obligatorio y una herramienta eficaz para recuperar mascotas perdidas y luchar contra el abandono. En Catalunya existen dos registros, el Anicom, de la Generalitat; y el AIAC. El registro, además, facilita la localización de los animales perdidos o robados.

Nala para canes y Coco en felinos, los nombres favoritos en 2025

Según el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el nombre de perro más habitual en 2025 fue Nala, seguido de Coco, que se erigió como 'favorito' entre los gatos, así como Luna. Sobre las razas de canes inscritos el año pasado, el principal fue el mestizo, con 12.998 en toda Catalunya. Le siguieron el caniche, con 3.495 nuevas altas, y el chihuahua, con 2.878. En los felinos, 30.999 nuevas incripciones fueron de gato común europeo.