Durante el verano del 93, Lleida vivió un desembarco masivo de temporeros que venían a trabajar en la campaña de la fruta. Pero aquello superó todas las expectativas y muchos acabaron durmiendo por las calles y pidiendo limosna, algunos en la parroquia de Sant Ignasi de Loiola. Aquella situación encendió la chispa del párroco Joan Suñol para tratar de ayudar a toda aquella gente, con unas acciones solidarias que fueron la semilla para el nacimiento de la fundación Arrels Sant Ignasi. En marzo de 2024, la entidad social leridana celebró su treinta aniversario, siempre con la bandera de la ayuda a los más vulnerables. Casi dos años después, la parroquia acogió ayer la presentación del libro Històries que fan camí sobre estas tres décadas de comunidad solidaria.

Un centenar de personas llenaron la sala de actos de la entidad. Su presidente, el padre Roger Torres –que en 2017 tomó el relevo de Suñol tras el fallecimiento del ‘alma’ de Arrels–, felicitó precisamente ayer la aprobación por parte del Gobierno del inicio de los trámites para la regularización de casi medio millón de inmigrantes, acción para la que pidió expresamente el aplauso de los presentes recordando la lucha histórica de Arrels por el humanismo y la justicial social.

El historiador Manuel Lladonosa, que colabora en el libro con artículos sobre la historia de la entidad y precisamente sobre el humanismo en el siglo XXI, describió Arrels como “una comunidad de solidaridad, que siempre ha tenido que ir a contracorriente”.

En el acto también participaron diversos voluntarios, como Carles Escué y Dorita Espanyol, que leyeron reportajes del libro, en especial los inicios de Arrels hace algo más de treinta años.

“Es un libro oportuno de resistencia humana fraternal”

Manuel Lladonosa afirmó que este libro "llega en un momento oportuno con todo lo que ocurre en el mundo, próximo y lejano; es una obra de resistencia humana fraternal", recordando que en 2024 Arrels tuvo casi 4.500 beneficiarios, un 32% de ellos mujeres, cerca del doble que en 2023. El volumen recupera una entrevista al padre Joan Suñol, fallecido en noviembre de 2017 a los 65 años, impulsor de Arrels, que hoy cuenta con centro de día para personas sin hogar y pisos de apoyo para personas con problemas a adicción, entre otros servicios.