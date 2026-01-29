Concierto escolar de la Julià Carbonell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Orquesta Julià Carbonell de les Terres de Lleida celebró ayer un concierto temático dedicado a Ricard Viñes para escolares, en el marco del ciclo pedagógico Univers Viñes. La propuesta llegará el sábado al Teatre Comarcal de Solsona y el domingo volverá a sonar en el Auditori. Univers Viñes es un proyecto educativo que busca acercar el funcionamiento de una orquesta al alumnado que ya ha alcanzado un nivel avanzado de interpretación musical, tanto si lo viven como una vocación como si lo contemplan como una posible salida profesional.