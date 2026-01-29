El día que el campanario de la iglesia de Rosselló se derrumbó: 10 años de una de las imágenes más impactantes de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este jueves 29 de enero del 2026 se cumplen 10 años de una de las imágenes más impactantes de lo que llevamos de siglo XXI en toda la demarcación de Lleida: el campanario de la iglesia de Sant Pere de Rosselló, fechada de 1760, cedió totalmente hacia las 11:15 de la mañana después de dos semanas de incertidumbre desde que se detectaron grietas a la edificación. Ya a las 9 de la mañana del mismo día, unas piedras que habían caído al suelo alertaron al ayuntamiento, que consiguió desalojar la zona y dejar el incidente sin ningún herido. Más allá del campanario, lo único que se estropeó fueron las fachadas de los dos edificios más próximos a la torre, que se desalojaron previamente.

Imagen aérea de la plaza de la Iglesia de Rosselló, con los escombros del campanario caído.SEGRE

Raúl Ramírez, jefe de la sección de Comarcas de SEGRE, explicaba así la caída del campanario en la edición del diario el día siguiente: "Hacia las 11.15, la torre se hundió. Arrastró parte de la fachada y la cubierta del templo, cuyo interior quedó cubierto de escombros, dañó las dos viviendas desalojadas y provocó un escape en una cañería de gas. La mayor parte del pueblo sintió el estruendo, mientras que una nube de polvo cubrió la plaza de la iglesia y las calles próximas".

Les fechas clave para entender el hundimiento 14 de enero: se recibe el aviso en el Obispado de Lleida sobre la existencia de grietas en el campanario de la iglesia de Sant Pere de Rosselló.

​22 de enero: un arquitecto empieza el estudio del campanario. Según el obispado, "no se preveía la posibilidad de un hundimiento tan inminente".

​29 de enero: el campanario se hunde horas después de que el ayuntamiento desalojara la zona y reubicara a los habitantes de las casas más próximas a la edificación.

Al día siguiente, todas las hipótesis ligaban la caída de la torre con unas obras de 1990 que aumentaron la altura y el peso de la edificación. Los cimientos no habrían podido soportar el peso extra, y la estructura habría cedido a causa de este. El alcalde de Rosselló en el 2016, Josep Abad, no entendía la rapidez con la que sucedió todo: "Tomamos las precauciones necesarias cuando detectamos las grietas, pero nadie se esperaba que habría un hundimiento en tan poco tiempo", explicaba. Por su lado, el Obispo de Lleida hasta el año pasado, Salvador Giménez Valls, celebraba que "el hundimiento no haya provocado desgracias personales". A partir de aquel momento y hasta dos años más tarde, los feligreses del pueblo tuvieron que celebrar las misas en un local de la parroquia.

La campana del campanario de Rosselló, después de que cayera la torre.SEGRE

Los siguientes días, el pueblo atrajo centenares de curiosos que querían ver con sus propios ojos las impactantes consecuencias del hundimiento. Todos ellos coincidían en la "fuerte impresión" que les provocaba la imagen. Ante el turismo inesperado en el pueblo, algunos intentaban aprovechar el momento para llevarse un 'souvenir': las piedras de la torre que relocalizaron cerca del campo de fútbol después de la caída.

Varios vecinos y curiosos otros pueblos se llevaron una piedra del campanario como 'souvenir'.SEGRE

Los vecinos del pueblo, por su lado, debatían sobre qué se tenía que hacer con la estructura. Joana lo tenía claro: "Preferiría que se construyera otra, porque esta quizás no es segura, aunque eso lo decidirán los expertos". Carme, otra vecina de Rosselló, esperaba que "pudiera arreglarse la iglesia. Si no es posible, buscaremos la manera de tener otra".

Finalmente, el 27 de enero del 2018, dos años más tarde después del hundimiento, la iglesia acabó la reforma de su fachada y sólo unas semanas más tarde ya se volvían a celebrar ceremonias religiosas. La reconstrucción, que dejó la nueva parte bien diferenciada de la antigua, supuso una inversión de 120.000 euros, aportados por la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Lleida. Sin embargo, a la reforma le faltaba el campanario y, a estas alturas, 10 años más tarde, no se espera, en ningún caso, que se vuelva a construir. Y es que el Obispado de Lleida, a pesar de tener la zona preparada para poder levantar una nueva torre, no tiene previsto empezar las obras ni a medio ni a largo plazo.