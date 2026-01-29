Lo Ranxo de Ponts consolida un febrero lleno de actividades

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lo Ranxo de Ponts, que este año alcanza su 151 edición, refuerza su apuesta por consolidarse como una de las referencias festivas del calendario de Ponent durante el mes de febrero, con una amplia programación alrededor del acto central del día 17. Este domingo comenzarán las actividades con la inauguración de una exposición mural sobre la memoria histórica de la fiesta, que permanecerá visible durante todo el mes. Entre los días 4 y 7 de febrero tendrá lugar el Egames Ponts 2026 en la sala U d’Octubre, espacio que el día 8 acogerá también Lo Ranxo Petit, dedicado a las familias. Del 9 al 12, la programación incorporará un ciclo cultural que incluirá una presentación literaria de Rafa Ramírez, una conferencia de Maria Àngels Cabré y una charla gastronómica a cargo del cocinero Sergi Aritzeta.

La semana grande arrancará el 13 de febrero con el desfile infantil y la primera noche festiva. El 14 destacan el Korrekintos, el desfile de Carnaval y la cena de comparsas, mientras que el domingo 15 se celebrarán actividades de aeromodelismo y un concurso sardanista con la Cobla Montgrins. El lunes 16 tendrá lugar el recuperado Lali-Lali, que volverá a llenar las calles de música y participación (ver desglose), acompañado de un vermut musical, actividades familiares y una propuesta teatral. El martes 17, día grande de Lo Ranxo, las calderas se encenderán a las seis de la mañana en la avenida Font de Valldans para iniciar la cocción del tradicional plato. Durante la mañana se instalará un mercado gastronómico, y al mediodía habrá sardanas con la Selvatana, seguidas de la bendición, la degustación y el esperado reparto del rancho a vecinos y visitantes. La jornada se cerrará con concierto y baile a cargo de la misma formación. La programación de Lo Ranxo se prolongará hasta el domingo 22 de febrero, cuando Ponts presentará una nueva ruta turística del municipio y acogerá el concierto especial La Dharma a un pam, de la Companyia Elèctrica Dharma, en un formato íntimo.

La fiesta recupera el Lali-Lali, una tradición para los más pequeños

■ Una de las novedades de Lo Ranxo será la interpretación, por parte de los niños y niñas de Ponts, del Lali-Lali, una pieza popular de la localidad que se cantaba el lunes de Carnaval, cuando los vecinos recorrían las calles acompañados por tambores para pedir los alimentos propios de la escudella, como la butifarra, los fideos, la carne de cerdo, la ternera, los garbanzos, la col, la patata o el pollo. La recogida también era amenizada por un grupo de músicos, que antiguamente eran los hombres jóvenes y los niños, y que interpretaban diversas piezas tradicionales, entre ellas la del Lali-Lali, una especie de corranda propia del pueblo. La organización ha elegido a los artistas locales Mag Reivax y Marta Pampalona para acompañar a los más pequeños en esta recuperada tradición.