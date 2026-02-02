Los arándanos silvestres son beneficiosos "para todo el cuerpo", según un nuevo estudio

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una nueva revisión científica ha establecido que los arándanos silvestres ofrecen beneficios para la salud de todo el organismo, especialmente en aspectos relacionados con la función cardiometabólica. El trabajo, publicado en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, analiza 12 ensayos clínicos realizados en humanos durante 24 años en cuatro países diferentes, además de docenas de estudios adicionales sobre arándanos cultivados y silvestres.

La investigación se centra en los efectos sobre la función de los vasos sanguíneos, la presión arterial, los lípidos y el azúcar en sangre. Los resultados más consistentes aparecen en la función vascular, mientras que los datos sobre presión arterial, lípidos y control glucémico muestran resultados prometedores que requieren estudios clínicos más amplios y controlados, según destacan los autores del trabajo.

El estudio surge de un simposio de expertos organizado por la Asociación de Arándanos Silvestres de Norteamérica (WBANA) y revela que estas bayas aportan fibra y polifenoles que, al llegar al colon, son transformados por los microbios intestinales en metabolitos absorbibles.

Mejoras en la función endotelial y circulación

Los ensayos incluidos demuestran que los arándanos silvestres contribuyen a la función endotelial, es decir, a la capacidad de los vasos sanguíneos para relajarse y responder a estímulos. Estos efectos pueden manifestarse en cuestión de horas tras consumir una sola porción o tras una ingesta regular durante semanas o meses.

La revisión explica que solo entre el 5% y el 10% de los polifenoles se metabolizan o absorben en el intestino delgado. El resto llega al colon, donde la microbiota intestinal los transforma en compuestos activos. Los metabolitos microbianos pueden representar hasta el 40% de los compuestos activos en sangre después de consumir alimentos ricos en polifenoles.

Efectos sobre el microbioma intestinal

Un estudio clínico de seis semanas mostró que los adultos que consumieron 25 gramos de polvo de arándano silvestre liofilizado diariamente aumentaron las especies beneficiosas de Bifidobacterium. La revisión destaca el microbioma intestinal como un probable contribuyente a los efectos cardiometabólicos de estas bayas, aunque se necesita más investigación para comprender mejor su papel.

Beneficios cognitivos en adultos mayores

El trabajo también resume estudios de intervención clínica en adultos mayores que indican que la ingesta de arándanos silvestres puede favorecer aspectos del rendimiento cognitivo. Estos beneficios, posiblemente relacionados con mejoras en la circulación, incluyen la velocidad de pensamiento y la memoria, tanto en intervenciones de una sola porción como en intervenciones más prolongadas.

Presión arterial y control metabólico

En personas con alto riesgo cardiometabólico, varios estudios muestran mejoras clínicas en la presión arterial, el control glucémico y marcadores lipídicos como el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos tras semanas de consumo de arándanos silvestres.

Los investigadores señalan que el estado de salud inicial, la medicación, la dieta habitual y las diferencias en el metabolismo y el microbioma intestinal pueden influir en los resultados. Los autores instan a realizar más investigaciones para identificar a los pacientes que responden mejor, aclarar la dosis óptima y evaluar un conjunto más amplio de biomarcadores.

Múltiples mecanismos de acción

"Lo que hace extraordinarios a los arándanos silvestres es que contienen numerosos polifenoles y nutrientes, y no parecen ejercer sus beneficios para la salud a través de un solo mecanismo", explica Sarah A. Johnson, profesora asociada de la Universidad Estatal de Florida, nutricionista dietista registrada y autora principal del estudio.

"La evidencia sugiere que estas bayas podrían contribuir a múltiples vías biológicas relevantes para la salud cardiometabólica, desde la función vascular hasta la inflamación y el estrés oxidativo, con efectos que pueden variar de una persona a otra. Investigaciones recientes sobre el papel del microbioma intestinal en la determinación de sus beneficios para la salud son prometedoras y podrían ayudar a los investigadores a determinar maneras de apoyar el microbioma intestinal para potenciar sus beneficios", añade.

La revisión describe varias vías que pueden estar involucradas, incluida la señalización del óxido nítrico que favorece una circulación saludable, las vías de inflamación y estrés oxidativo, el metabolismo de lípidos y glucosa, y las interacciones con el microbioma intestinal.

Dosis recomendada y formas de consumo

En esta revisión se estudiaron arándanos silvestres en diversas presentaciones. Se observaron beneficios al consumirlos regularmente durante semanas o meses y en cantidades aproximadas de una taza de arándanos silvestres al día. Como se comercializan habitualmente congelados, pueden consumirse durante todo el año añadidos a batidos, con avena y yogur, en ensaladas o en productos horneados.

"Los arándanos silvestres han sido valorados por la gente durante miles de años. El conocimiento tradicional reconocía su valor, y la investigación actual continúa explorando cómo la composición única de los arándanos silvestres puede contribuir a la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada", recuerda Dorothy Klimis-Zacas, profesora de Nutrición Clínica en la Universidad de Maine y coautora principal del estudio.