Creu Roja Joventut reparte 5.550 juguetes a más de 1.800 menores leridanos

Estas Navidades, la organización Creu Roja Joventut ha hecho llegar 5.550 juguetes nuevos a 1.850 niños, niñas y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad de la demarcación de Lleida. La acción se ha llevado a cabo a través de su proyecto El juguete educativo, una iniciativa que defiende el juego como un derecho y que se enmarca en la campaña Sus derechos en juego.

El reparto ha sido posible gracias a la implicación de más de 60 personas voluntarias y una veintena de empresas, llegando a las asambleas locales y comarcales de Agramunt, Almacelles, Les Garrigues, La Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, La Segarra, Solsonès, Urgell y la Asamblea Local de Lleida. Por lo que respecta al resto de Catalunya, la campaña ha permitido repartir 52.869 juguetes entre 17.623 niños y niñas. Más allá del reparto, el proyecto también ha impulsado 209 actividades de sensibilización en distintos puntos del territorio.

En total, se han recaudado más de 1.400 euros destinados íntegramente a la compra de juguetes educativos, cooperativos, sostenibles, no bélicos ni sexistas, pensados para favorecer el desarrollo y la socialización de los menores en riesgo de exclusión.