Curso de peluquería en la Mariola con 16 alumnas

El espacio de formación y coworking Nova Essència, ubicado en el barrio de la Mariola, estrenó ayer un nuevo curso de peluquería y estética con 16 alumnas que completarán 250 horas de teoría y práctica. Es la primera formación tras la apertura de Nova Essència en octubre de 2025, un espacio para mujeres creado por La Descomunal y la Paeria para fomentar la autonomía y el empoderamiento femenino. Allí, las participantes no solo reciben formación práctica y teórica, sino que también tienen la oportunidad de poner en marcha sus propios proyectos, aprender juntas y apoyarse entre ellas. El curso forma parte de la Xarxa Enter, que une a diferentes entidades para mejorar las oportunidades de formación y empleo en el barrio, y busca que cada mujer gane confianza, autonomía y experiencia para abrirse paso profesional y personal.