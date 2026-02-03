Decenas de Blaus se reúnen por su festividad en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Como cada año, coincidiendo con la Candelaria, decenas de personas llamadas Blau o Maria del Blau se reunieron ayer en la Catedral Nova de Lleida para celebrar la Festa de la Mare de Déu del Blau. La misa, presidida por el obispo Daniel Palau, dio paso a la tradicional ofrenda de luz y flores, con las Blaus como protagonistas. La asociación BlausLleida, creada en 2010, cuenta con 179 miembros. Según el Idescat, en Catalunya hay 435 personas llamadas Blau (21 hombres), de las que 251 pertenecen a Lleida, más otras 9 llamadas Maria Blau o Maria del Blau.