Decenas de Blaus se reúnen por su festividad en Lleida

Foto de grupo de las Blaus que ayer por la tarde participaron en el acto en la Catedral de Lleida. - AMADO FORROLLA

Redacció

Como cada año, coincidiendo con la Candelaria, decenas de personas llamadas Blau o Maria del Blau se reunieron ayer en la Catedral Nova de Lleida para celebrar la Festa de la Mare de Déu del Blau. La misa, presidida por el obispo Daniel Palau, dio paso a la tradicional ofrenda de luz y flores, con las Blaus como protagonistas. La asociación BlausLleida, creada en 2010, cuenta con 179 miembros. Según el Idescat, en Catalunya hay 435 personas llamadas Blau (21 hombres), de las que 251 pertenecen a Lleida, más otras 9 llamadas Maria Blau o Maria del Blau.

