Los vinos leridanos se exponen en la Barcelona Wine Week

La sexta edición de la Barcelona Wine Week abrió ayer sus puertas con la participación de un total de 90 Denominaciones de Origen y más de 1.300 bodegas de todo el Estado, entre ellas más de una veintena de leridanas, de las que 17 forman parte de la DO Costers del Segre. Los elaboradores leridanos presentarán durante tres días novedades, vinos premiados y nuevas añadas, “constatando el gran potencial del sector vitivinícola leridano”, destacó el presidente de la DO, Isidre Ribalta. Asimismo, también se promocionará el enoturismo local que ofrecen los diferentes agentes de la Ruta del Vi de Lleida.

De esta forma, Boldú Viticultors de Verdú llevará a la feria su monovarietal de macabeo Les Peixeres, mientras que Carviresa de Tàrrega presentará sus nuevas añadas de la familia de monovarietales Sot Neral. Por su parte, el grupo de bodegas Castell del Remei, Tomàs Cusiné y Cérvoles llega con su macabeo brisado sin sulfitos Pell de Llop y otros vinos galardonados. La novedad más importante de Castell d’Encús es el Saktih Chardonnay 2023, mientras Costers del Sió de Balaguer presenta la añada 2022 del vino tinto Finca Siós. En el marco de la feria, la bodega Lagravera de Alfarràs llevará nuevas añadas y vinos galardonados, igual que la Olivera de Vallbona de les Monges. Entretanto, Mas Blanch i Jové expondrá sus referencias premiadas como Saó Abrivat. También presentarán nuevas añadas las bodegas Mas Ramoneda, Matallonga, Vinya el Vilars y Vinya l’Hereu. La bodega Clos Pons también promocionará su gama de vinos. Por su parte, Purgatori de Família Torres cuenta con estand propio en la BWW y Raimat participa en el espacio del grupo Raventós Codorníu.

El certamen fue inaugurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. También asistió el delegado del Gobierno central en Catalunya, Carlos Prieto, y el subdelegado en Lleida, José Crespín, quien visitó y saludó a los productores leridanos y el estand de la DO Costers del Segre. Durante su visita al salón, Crespín valoró positivamente la predisposición del sector “a explorar y abrir nuevos mercados y dar a conocer la calidad de los vinos leridanos, así como la implicación del vino con la gastronomía y el turismo como estrategias claves para las bodegas y el territorio”.