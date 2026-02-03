Predecir el riesgo de un traumatismo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un estudio liderado por personal investigador del IRBLleida, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya y el hospital Arnau de Vilanova ha desarrollado y validado internamente un modelo clínico de predicción, llamado Goliat score, capaz de estimar el riesgo de complicaciones agudas en pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico leve o moderado en el servicio de urgencias. El trabajo ha sido publicado recientemente en BMC Emergency Medicine.

Los traumatismos craneoencefálicos no graves representan una gran parte de las visitas a urgencias, pero solo una minoría de pacientes desarrolla complicaciones clínicas relevantes en las primeras 48 horas. “Detectar de forma precoz qué pacientes corren más riesgo sigue siendo un reto fundamental para optimizar las decisiones de descarga, la monitorización clínica y el uso de tomografías computadas”, expone el responsable del grupo ERLab, investigación en urgencias y emergencias del IRBLleida y profesor de la UdL, Oriol Yuguero.

El Goliat score se ha construido a partir 525 casos atendidos entre junio de 2019 y diciembre de 2020 en urgencias. El modelo integra variables que se pueden obtener en menos de seis horas, incluyendo la edad, el historial de hipertensión, el conteo de plaquetas, la presión arterial sistólica, el tratamiento anticoagulante u otros indicadores clínicos como fluctuaciones de la escala de coma de Glasgow de evaluación neurológica o anomalías en las pupilas, para predecir la probabilidad de complicaciones en las primeras 48 horas. “El modelo ha demostrado rendimiento similar en subgrupos por edad y sexo, pese a que requiere validación externa antes de poderse aplicar de forma rutinaria en la práctica clínica”, añade Yuguero. Las complicaciones agudas de las lesiones traumáticas cerebrales no graves pueden ser neurológicas (amnesia postraumática, mareos, cefaleas o convulsiones), circulatorias (insuficiencia cardíaca aguda, angina de pecho o infarto de miocardio), respiratorias (insuficiencia respiratoria aguda o embolia pulmonar) o incluso la muerte. La identificación de pacientes de bajo riesgo podría permitir el alta hospitalaria o un seguimiento seguro, posiblemente mediante la telemedicina.

Permitiría optimizar recursos y evitar pruebas innecesarias

Según los investigadores, esta herramienta podría reducir exposiciones innecesarias a radiaciones, disminuir el uso de la tomografía computarizada craneal (TAC) y permitir decisiones de descarga más seguras y basadas en riesgo, especialmente en pacientes de edad avanzada donde la presencia de múltiples comorbilidades (coexistencia de dos o más enfermedades) puede complicar la evolución clínica. Este estudio representa “un paso significativo hacia modelos predictivos clínicos simples pero robustos” que integran datos demográficos, de laboratorio y clínicos inmediatamente disponibles para mejorar la atención de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos leves o moderados en los servicios de urgencias, destacan los impulsores. El proyecto ha sido financiado por la Fundación Mutua Madrileña. Además de reducir pruebas innecesarias, el nuevo modelo permitiría optimizar el uso de recursos hospitalarios.