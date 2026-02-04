SEGRE

El Orfeó Lleidatà impulsa ‘Viu la Música’ con una quincena de niños y niñas

Alumnos que participan en el proyecto musical en el Orfeó. - ORFEÓ LLEIDATÀ

El Orfeó Lleidatà impulsa el programa Viu la Música en el que participan cada miércoles un total de 15 niños y niñas de entre 6 y 9 años de nueve escuelas de Lleida ciudad: Joan XXIII, Magí Morera, Pràctiques I, Príncep de Viana, Riu Segre, Sant Jaume, Santa Anna, Col·legi Episcopal y Fedac. El programa piloto cuenta con la colaboración de la Associació Pare Palau, la Paeria, la diputación de Lleida, la Generalitat, el ministerio de Cultura y la Fundació “la Caixa”. El objetivo del programa es “romper barreras”, generar nuevas oportunidades educativas y facilitar el acceso a la práctica musical a menores en situación de vulnerabilidad. La actividad consiste en una sesión semanal orientada a la promoción del bienestar, el empoderamiento personal y el refuerzo de vínculos socioeducativos.

En otro orden de cosas, un estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundació “la Caixa”, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, señala que los hogares con mayor renta en España gastan un 18% más en clases particulares. El informe concluye que este refuerzo escolar “puede amplificar las desigualdades educativas, ya que supone un mayor coste de oportunidad para aquellas familias con menos recursos”.

