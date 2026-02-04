Oncología de precisión contra el cáncer

El departamento de Salud consolida la biopsia líquida como prueba diagnóstica en determinados cáncer de pulmón, dentro del modelo de oncología de precisión del sistema público de salud. Desde su implementación, hace un año, cerca de 200 pacientes ya se han beneficiado de esta técnica, que permite analizar el ADN tumoral a partir de una muestra de sangre. El cáncer continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en Catalunya. Según las cifras hechas públicas ayer por Salud en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, se estima que en las comarcas leridanas se diagnosticaron el año pasado un total de 2.549 tumores, lo que representa un aumento del 1,9%.

Entretanto, se produjeron 1.046 defunciones en Lleida a causa del cáncer, según los datos de la conselleria, un 3,8% más que un año antes. En el conjunto de Catalunya se diagnosticaron 43.633 casos y hubo 17.696 defunciones. En las mujeres, hay que destacar que el cáncer de pulmón superó al de mama como principal causa de mortalidad por esta enfermedad. La supervivencia a los cincos años del diagnóstico es del 54,2% en hombres y el 66,2%, en mujeres. En aquellos que se diagnostican de manera precoz, como el de mama, supera el 80%.

La detección precoz es fundamental para la lucha contra esta enfermedad. El Servicio de Neumología de Lleida lleva a cabo desde mayo de 2023 un estudio en el que han participado 590 voluntarios y ha detectado 21 tumores, el 85,7% en estadio I y, por tanto, curables con radioterapia o cirugía. Asimismo, el equipo del proyecto ya ha puesto en marcha la consulta de enfermería para las visitas sucesivas. También han iniciado el estudio para evaluar el coste-efectividad de la implementación del cribado, por el que recibieron financiación de La Marató, y a estudiar biomarcadores en sangre periférica, en muestras respiratorias y en imagen, según explicó Jessica González, facultativa especialista de este servicio del Hospital Arnau de Vilanova y del Hospital Santa Maria de Lleida.

Para hoy, la Associació contra el Càncer a Lleida organiza un acto en la plaza Paeria. El sábado se celebrará la IV Edició de Corals Contra el Càncer, en Alguaire, y el domingo, Aitona en Marxa contra el Càncer.

Pacientes y familiares piden una atención más humana e integral

Pacientes y familiares reclaman una atención oncológica más humana e integral, que ponga a la persona en el centro de todo el proceso asistencial. En los últimos años, la humanización de la atención sanitaria se ha convertido en una prioridad, con proyectos artísticos en el Servicio de Oncología Radioterápica del Arnau de Vilanova de Lleida. Según los datos recopilados por la Associació contra el Càncer a Lleida, un 45% de las personas en proceso oncológico experimenta malestar, un 20% presenta ansiedad y un 18% manifiesta síntomas de depresión. Durante el año pasado, la entidad atendió a 1.300 personas, entre pacientes y familiares, ofreciendo servicios psicológicos, sociales, de fisioterapia y de voluntariado. Para sensibilizar la realidad del cáncer, promueve diferentes acciones como Braçalets d’esperança en actos deportivos, la iluminación de edificios públicos y el color verde presente en más de 400 comercios.